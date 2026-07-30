20 ефіопських футболістів зникли безвісти під час турніру в Швеції
ТТ
Двадцять членів ефіопської футбольної команди зникли безвісти під час юнацького футбольного турніру в шведському Гетеборзі.
Про це повідомляє The Local.
Турнір у Гетеборзі зібрав юнацькі команди з 77 країн світу, зокрема, 4 команди представляли Ефіопію. У заключний день турніру зникла одна ефіопська команда у повному складі – 20 чоловік, включно з гравцями та супроводжуючим персоналом.
З моменту зникнення минуло вже більше десяти днів, проте ніяких відомостей про команду досі немає. До Ефіопії вона не повернулася. Основною версією поліції є нелегальна міграція.
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