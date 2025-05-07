Колишню зірку WWE заарештували за спробу придбати оголені дитячі знімки

Колишній рестлер WWE Майкл "Duke The Dumpster" Дроузі опинився в центрі серйозного кримінального розслідування.

За повідомленням видання The Sun, 56-річного спортсмена було заарештовано за спробу придбати непристойні зображення дітей через даркнет.

Згідно з офіційною заявою Окружного прокурора округу Теннессі, Дроузі намагався придбати заборонені матеріали за допомогою криптовалюти, однак платіжна платформа Coinbase перехопила транзакцію та повідомила про це ФБР.

Попри те, що матеріали йому не вдалося отримати, ексрестлера було звинувачено в "спробі посиленого сексуального використання неповнолітніх", що вважається тяжким злочином. У разі доведення вини, йому загрожує від 2 до 4 років ув’язнення.

Нагадаємо, Дроузі, який здобув популярність у середині 90-х, брав участь у королівських битвах WWE та став першим, хто здолав легендарного Triple H.

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Після відходу з промоушену у 1996 році, він ще ненадовго повертався у WrestleMania 17 в 2001-му та востаннє з'явився на рингу два роки тому в Major League Wrestling.

Раніше повідомлялося, що легенда WWE дивом вижив після страшної автокатастрофи.