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Дивом вижив: легенда WWE потрапив у страшну автокатастрофу

Богдан Войченко — 2 квітня 2025, 11:14
Дивом вижив: легенда WWE потрапив у страшну автокатастрофу
Мік Фолі
Instagram

Легенда WWE Мік Фолі пережив жахливу автомобільну аварію, але залишився живим.

59-річний зірковий реслер поділився у соцмережах шокуючими кадрами зіткнення.

На фото його машина виглядає понівеченою: зірваний капот і бампер, а лобове скло розбите вщент.

"Важкий день для Міка. Я поняття не маю, як я ще ходжу після цієї аварії. Зараз я в лікарні, болить усе від колін до шиї, плюс легкий струс мозку", – написав реслер в Інстаграмі.

Нагадаємо, у часи своєї кар'єри Фолі був триразовим чемпіоном WWF, чемпіоном світу в TNA та однією з ключових фігур легендарної "Attitude Era". В 2013 Мік році став членом Зали слави WWE.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст Вест Гема потрапив в автокатастрофу, повертаючись додому з матчу.

WWE автокатострофа

WWE

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