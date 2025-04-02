Дивом вижив: легенда WWE потрапив у страшну автокатастрофу

Легенда WWE Мік Фолі пережив жахливу автомобільну аварію, але залишився живим.

59-річний зірковий реслер поділився у соцмережах шокуючими кадрами зіткнення.

На фото його машина виглядає понівеченою: зірваний капот і бампер, а лобове скло розбите вщент.

"Важкий день для Міка. Я поняття не маю, як я ще ходжу після цієї аварії. Зараз я в лікарні, болить усе від колін до шиї, плюс легкий струс мозку", – написав реслер в Інстаграмі.

Нагадаємо, у часи своєї кар'єри Фолі був триразовим чемпіоном WWF, чемпіоном світу в TNA та однією з ключових фігур легендарної "Attitude Era". В 2013 Мік році став членом Зали слави WWE.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст Вест Гема потрапив в автокатастрофу, повертаючись додому з матчу.