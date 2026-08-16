Зірка WWE показала гарячі фото у бікіні та зробила відверте зізнання

Колишня зірка WWE Сі Джей Перрі, більш відома фанатам рестлінгу як Лана, поділилася з підписниками яскравими кадрами з відпочинку. 41-річна спортсменка показала себе у бікіні під час плавання та дайвінгу, однак за ефектними фото стоїть значно більш особиста історія.

Перрі зараз проходить процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) та зізналася, що останній період став для неї одним із найскладніших у житті.

За словами колишньої рестлерки, підводне плавання допомагає їй хоча б ненадовго відволіктися від переживань.

"Плавання з рибами – одна з найбільш розслаблюючих і заспокійливих речей, які я коли-небудь робила", – написала Перрі.

Водночас вона відверто розповіла про фізичні наслідки лікування. Жінка зазначила, що через гормональну терапію часто почувається не найкращим чином, а за останні півтора року набрала близько 20 фунтів – приблизно 9 кг.

Перрі зізналася, що намагається стати мамою ще з 2019 року. Вона назвала цей шлях найважчим випробуванням у своєму житті, а процедури ЕКЗ розпочала у 2025 році.

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Нагадаємо, Сі Джей Перрі протягом восьми років виступала у WWE, де спочатку стала відомою як менеджер Русєва, а згодом сама вийшла на ринг. Пізніше вона виступала в AEW, а у 2025 році повернулася до WWE після підписання Legends Deal.

Раніше повідомлялося, що колишня зірка WWE вразила фанатів відвертими фото без спідньої білизни.