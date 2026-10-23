Легенда WWE шокував фанатів рожевим комбінезоном: приміряв незвичний образ для Netflix

Легендарний реслер Великий Калі, який свого часу наводив страх на суперників у WWE, здивував шанувальників кардинально новим образом.

54-річний індійський гігант взяв участь у незвичайній фотосесії для Netflix, поставши в рожевому комбінезоні в горошок із бантиками на голові. Така поява стала повною протилежністю його грізному іміджу на рингу.

На опублікованих світлинах Великий Калі позує в затишній спальні з рожевим інтер'єром, м'якими іграшками, постерами та гірляндами. Реслер сидить на ліжку, схрестивши ноги, і дивиться телевізор у кумедному рожево-білому комбінезоні. Образ доповнили бантики, які зробили перевтілення ще несподіванішим.

Фотографіями поділився індійський акаунт Netflix в Instagram у межах рекламної кампанії майбутніх корейських драм. Публікацію супроводжував підпис "K-paglu with a capital K" — гра слів, покликана підтримати промоцію корейського контенту.

Нагадаємо, справжнє ім'я Великого Калі — Даліп Сінгх Рана. Він дебютував у WWE у 2006 році й швидко став одним із найгрізніших суперників промоушену. За час виступів індієць протистояв таким відомим реслерам, як Гробар, Батіста та Кейн, а у 2007 році завоював титул чемпіона світу у важкій вазі.

У 2021 році Великого Калі включили до Зали слави WWE. Після завершення найактивнішого етапу кар'єри він став популярним у соцмережах, де демонструє різні сторони свого життя.

Раніше повідомлялося, що зірка WWE вразила фанатів гарячою фотосесією у купальнику біля басейну.