Колишня зірка WWE підірвала мережу відвертими фото: прикрилася лише чашкою кави

Колишня зірка WWE Мейсі Естрелла, більш відома фанатам рестлінгу під сценічним ім'ям Лейсі Еванс, знову опинилася в центрі уваги після нової публікації у соціальних мережах.

Спортсменка поділилася серією відвертих світлин, зроблених на світанку. На фотографіях вона відпочиває на шезлонгу, милуючись сходом сонця.

Образ виявився максимально сміливим. Легка нічна сорочка лише частково прикриває фігуру колишньої рестлерки, а один із кадрів привернув найбільше уваги через незвичну деталь — інтимну зону Естрелла прикрила чашкою кави.

Світлини миттєво стали вірусними та викликали активне обговорення серед підписників. Частина користувачів засипала колишню зірку WWE компліментами, відзначаючи її чудову фізичну форму, тоді як інші були здивовані настільки сміливою фотосесією.

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Нагадаємо, після завершення кар'єри у WWE Лейсі Еванс регулярно ділиться з шанувальниками кадрами зі свого повсякденного життя, тренувань і відпочинку, а також заробляє значну частину грошей із публікації гарячого контенту на OnlyFans.

Раніше повідомлялося, що колишня зірка реслінгу розірвала мережу гарячими кадрами у купальнику на пляжі.