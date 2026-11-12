Колишня зірка WWE вразила ефектною сукнею: вагітна спортсменка оголосила про вихід нової книги

Колишня зірка WWE Сі Джей Перрі привернула увагу підписників ефектним образом і водночас поділилася важливою новиною.

41-річна американка оголосила про вихід власної книги під назвою "Куленепробивний янгол" (BulletProof Angel), опублікувавши в Instagram серію світлин у розкішній шовковій сукні.

Вбрання Перрі мало досить сміливий дизайн із відкритими боками, а на деяких кадрах можна побачити примітні вирізи в зоні декольте. Поруч із собою зірка WWE тримала примірник майбутньої книги, яку читачі зможуть отримати з персональним автографом авторки.

Крім того, Перрі планує провести живі автограф-сесії в Лос-Анджелесі та Нью-Джерсі, де шанувальники матимуть нагоду особисто зустрітися з нею. Реліз книги запланований на цей тиждень.

Для колишньої рестлерки цей рік особливий не лише через новий творчий проєкт. Перрі перебуває на 16-му тижні вагітності та очікує на першу дитину разом із чоловіком Мирославом Барняшевим.

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Зірка підписала контракт із WWE у 2013 році, а вже наступного року здобула широку популярність у реслінг-промоушені.

Раніше повідомлялося, що зірка WWE вразила фанатів гарячою фотосесією у купальнику біля басейну.