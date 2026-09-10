Зіркова голівудська акторка оголилася для спортивної реклами, ставши героїнею провокаційної кампанії
Відома американська акторка Сідні Свіні стала головною героїнею нової рекламної кампанії спортивної платформи прогнозів Novig під назвою "Novig is Just Sports".
28-річна зірка серіалу "Ейфорія" знялася у хвилинному ролику, який уже привернув чимало уваги завдяки доволі провокаційній концепції.
У рекламі Свіні постає оголеною та позує з різним спортивним інвентарем. У кадрі можна побачити футбольні та баскетбольні м'ячі, тенісну ракетку, хокейні атрибути та інше спортивне спорядження.
В одному з епізодів акторка сидить на баскетбольному кільці та жартівливо каже: "Вони хотіли шоу".
Протягом ролика Свіні також приміряє різні спортивні образи, зокрема воротарську маску, футбольні накладки та шолом бейсбольного кетчера. В іншій сцені вона розбиває піраміду з більярдних куль, після чого жартує:
"Цим не можна торгувати. Я просто маю тут гарний вигляд".
Сама акторка пояснила, що ідея кампанії полягала у бажанні зробити щось легке, сміливе та з гумором, водночас залишивши у центрі уваги саме спорт.
Цікаво, що співпраця не обмежилася лише зйомками у рекламі. Сідні також стала стратегічною партнеркою Novig та отримала частку в компанії.
У самому ролику акторка наголошує, що платформа зосереджується виключно на спортивних прогнозах. За її словами, там немає ставок на війни чи смерті та політичних прогнозів.
Раніше повідомлялося, що зірка Олімпіади-2026 знялася оголеною для журналу Playboy.