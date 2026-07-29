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Українські п'ятиборці виграли чергову медаль юніорського ЧС-2026

Софія Кулай — 29 липня 2026, 12:15
Українські п'ятиборці виграли чергову медаль юніорського ЧС-2026
Данило Сич та Олег Рибак
НОК України

Олег Рибак та Данило Сич стали срібними призерами у чоловічій естафеті (U-21) на юніорському чемпіонаті світу-2026 з сучасного п'ятиборства у литовському Каунасі.

Український дует поступився лише суперникам із Чехії. Для Рибака ця нагорода стала вже другою на поточній світовій першості, а для Сича – третьою.

Напередодні хлопці у компанії Максима Ковальчука стали чемпіонами світу у командному заліку, а Данило виграв срібну медаль в особистій першості. У минулому році "синьо-жовті" також стали чемпіонами командного заліку.

Зазначимо, що у липні виконавча рада Міжнародної федерації сучасного п'ятиборства (UIPM) ухвалила рішення зняти всі обмеження з російських атлетів та надати їм повну свободу представляти свою країну на турнірах, які проходитимуть під егідою організації.

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