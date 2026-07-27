Українські п'ятиборці здобули дві медалі у перший день фіналів юніорського ЧС-2026

Українські п'ятиборці здобули дві нагороди у перший день фіналів на юніорському чемпіонаті світу-2026, що стартував у литовському Каунасі.

Про це повідомляє НОК України.

Зокрема, золоту медаль в командному заліку в категорії до 21-го року вибороли Данило Сич, Олег Рибак та Максим Ковальчук. У минулому році "синьо-жовті" також стали чемпіонами командного заліку.

Водночас Данило Сич також додав до скарбнички збірної "срібло" в індивідуальних змаганнях.

Упродовж наступних двох змагальних днів будуть розіграні нагороди в класичних та змішаних естафетах.

Як відомо, у липні виконавча рада Міжнародної федерації сучасного п'ятиборства (UIPM) ухвалила рішення зняти всі обмеження з російських атлетів та надати їм повну свободу представляти свою країну на турнірах, які проходитимуть під егідою організації.