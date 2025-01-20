Мерфі виграв свій другий Мастерс

В Лондоні відбувся фінал престижного турніру зі снукеру Мастерс, в якому брали участь Шон Мерфі та Кайрен Вілсон.

Перемогу одержав 42-річний "Чарівник" з рахунком 10:7.

Після гандикапу Мерфі та рахунку 6:2, Вілсон зробив серії з 95, 78 та 65 очок, виграв п'ять з семи фреймів, скоротивши відставання до мінімуму.

Втім, наприкінці 16-го фрейму Шон заробив 55 очок, що допомогло спортсмену виграти свій другий титул Мастерс.

Цей турнір вважається найпрестижнішим нерейтинговим у снукері. Рекордсменом з перемог є Ронні О'Салліван, який сім разів тріумфував у змаганні.

Раніше легендарний снукеріст знявся з турніру за декілька днів до його початку.