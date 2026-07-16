Аонішікі переміг озекі, Шіші йде без поразок: результати 5 дня Nagoya Basho

На арені "IG-Arena" в місті Нагоя відбувається четвертий гранд-турнір 2026 року з сумо Nagoya Basho. Українські сумоїсти тримаються в групі лідерів.

Сергій Шіші Соколовський переміг японця Рюдена. Тепер він має результат 5-0, що дозволяє ділити лідерство з Ваканошо.

Данило Аонішікі Явгусишин після вчорашньої невдачі боровся з Котозакурою, який вже тривалий час має ранг озекі.

Японець був близький до тріумфу, але 22-річний вінничанин втримав рівновагу, а потім і виштовхав опонента за межі дохйо.

Зазначимо, що Данилу треба набрати 10 перемог, щоб повернути статус озекі, а Котозакурі – 8, щоб його не втратити.

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Головним апсетом дня стало фіаско монголи Кірішіма. Він поступився Хірадоумі, який до сьогодні не знав смаку перемог у Нагої.

Йокозуна Оносато додав радості й собі, й публіці. Японець провів другий успішний матч за турнір, здолавши Чураноумі. Імовірно, якби програв довелось би зніматися, адже йокозуни не мають права показувати такі слабкі результати.

Монгол Хошорю, який також має ранг йокозуна, свій матч виграв упевненіше. Гонояма сильно розпочав тачі-ай, але Хошорю з досвідом дзюдо та монгольської боротьби зумів успішно та технічно відійти.

Видовищну сутичку показали Такаясу та Фуджірьога. Комплектні сумоторі тривалий час активно працювали руками. Згодом перейшли в більш статичну боротьбу, де більш мобільним виявився досвідченіший Такаясу.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 5 днів

Kachi-Koshi. Про сумо Українською

Розклад 6 дня турніру Nagoya Basho

Kachi-Koshi. Про сумо Українською

У п'ятницю, 17 липня, Шіші буде боротися проти Асакорю. Наразі вони провели 12 поєдинків – обидва здобули по 6 вікторій.

Суперником Аонішікі буде Охо. Тут також рівність в особистих дуелях – 3:3.

Кірішіма вийде на дохйо проти Йошинофуджі, який зумів здолати вчора Аонішікі.

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Переможцем стане той, хто здобуде найбільше перемог за 15 днів башо. Якщо між двома чи більше рікіші буде рівність (14-1, 13-2, 12-3), то проводитимуться додаткові матчі плейоф.