Сумоїст Аонішікі відреагував на свою першу поразку на турнірі Nagoya Basho

Українець Данило Аонішікі Явгусишин вперше програв на турнірі Nagoya Basho. Він поступився Йошинофуджі.

Слова 22-річного рікіші після сутички цитує Hochi.news.

"Суперник був майстерним. Наступного разу я постараюся, щоб такого не повторилося".

У Данила також запитали, як він оцінює шанси здобути 10 перемог, щоб повернутися до рангу озекі.

"Все як завжди. Я спокійний. І результат (наразі – прим.) теж непоганий".

Після чотирьох днів Аонішікі має 3 перемоги при 1 поразці.

Зазначимо, що серед лідерів знаходиться Сергій Шіші Соколовський, який виграв усі 4 матчі.

Явгусишин переїхав до Японії навесні 2022 року, невдовзі після початку вторгнення РФ в Україну. Його приютив Арата Яманака. З цим японцем Данило познайомився на ЧС-2019 в Осаці.

Наприкінці 2023-го українець дебютував у системі сумо. За 8 турнірів він пройшов шлях із шостого дивізіону до макуучі – найсильнішої першості.