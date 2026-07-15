Шіші йде без поразок, Аонішікі нарвався на прийом уватенаге: результати 4 дня Nagoya Basho

У місті Нагоя відбувся четвертий день турніру Nagoya Basho. Цього разу українці не зуміли синхронно здобути перемоги.

Данило Аонішікі Явгусишин боровся на дохйо проти Йошинофуджі. Японець незручний для 22-річного вінничанина, адже з п'яти попередніх сутичок виграв чотири рази.

На жаль, Данило не зумів покращити статистику особистих зустрічей. Рікіші активно почали матч. Кожен із них захопив маваші один одного. Аонішікі намагався зробити підніжку і доштовхав Йошинофуджі до краю кола, але той зумів зробити уватенаге (кидок після захоплення поясу).

Сергій Шіші Соколовський наразі йде без втрат. Сьогодні він переміг дебютанта дивізіону макуучі Казуму, вага якого складає 205 кг. Українець зумів продемонструвати свою силу, перемігши класичним йорікірі (виштовхування).

Першої поразки зазнав Атаміфуджі. 195-кілограмовий японець постійно тиснув на свого свого земляка Даіейшо. Той буквально був за крок до поразки, але потім поштовхом змусив Атаміфуджі впасти на пісок.

Втретє за чотири дні поступився йокозуна Оносато. Цього разу його кривдником став Гонояма. Матч видався багатим на емоції.

Гонояма виштовхував зіркового сумоїста, але той знайшов вихід у стрибку. Утім, колегія суддів після моно-іі (офіційна нарада рефері (гедзі) та п'яти бічних суддів (симпан) щодо вироку в поєдинку) віддала перемогу Гоноямі, оскільки Оносато перебував уже за межами дохйо.

Йокозуна Хошорю показав солідні навчики проти Чураноумі, здобувши свою третю перемогу.

Продовжує йти без невдач монгол Кірішіма. 30-річний Бямбачулуун Лхагвасурэн (справжнє ім'я – прим.) має статус цуноторі (претендент на йокозуну – прим.). Він отримає найвищий ранг, якщо здобуде юшо (перемогу на турнірі) або покаже домінуючий результат (14-1, результату 13-2 може не вистачити).

Улюбленець публіки 21-річний Фуджінокава після двох перемог поспіль над йокозунами не зумів здолати озекі Котозакуру.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 4 днів

t.me/kachikoshiua

Розклад поєдинків на 5 день Nagoya Basho

Переможцем стане той, хто здобуде найбільше перемог за 15 днів башо. Якщо між двома чи більше рікіші буде рівність (14-1, 13-2, 12-3), то проводитимуться додаткові матчі плейоф.

У четвер, 16 липня, Аонішкі зустрінеться з Котозакурою. Для повернення статусу озекі Данилу треба здобути в Нагої 10 перемог.

Мотивація суперника також солідна. Щоб залишитися озекі Котозакура має за турнір набрати 8 тріумфів.

Противником Сергія буде Рюден. Кірішіма боротиметься проти Хірадоумі, який програв усі 4 сутички на Nagoya Basho.

Нагадаємо, Явгусишин у коментарі для японських ЗМІ розповів, як проходить лікування його травмованої ноги.