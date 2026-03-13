Найгірший старт за кар'єру: сумоїст Аонішікі втретє програв на турнірі Haru Basho 2026

У місті Осака завершився шостий день турніру Haru Basho 2026.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин програв Охо. Тепер у нього вже три поразки при трьох перемогах, що є найгіршим стартом за кар'єру. Сумоїст ще ніколи не зазнавав трьох поразок до екватора турніру.

Перед Haru Basho 2026 він отримав статус цунаторі (претендента на йокозуну). Щоб отримати цей титул йому треба було виграти турнір або показати домінуючий результат (13-2 та 14-1).

21-річний сумоїст ще зберігає шанси на юшо на турнірі, але, зазвичай, навіть 12 перемог не вистачає для "чистої перемоги". Останні два турніри Данило здобував по 12 перемог, але тріумф виборював у додаткових матчах плейоф.

Програв свою сутичку й Сергій Шіші Соколовський. Його кривдником став колишній озекі Асанояма.

Йокозуна Хошорю без особливих проблем переміг Хірадоумі, який до сьогодні мав показник 4-1.

Турнірна таблиця Haru Basho 2026

Наразі аж сім рікіші мають п'ять перемог при одній поразці.

Завтра, 14 березня, Данило буде боротися з Атаміфуджі. Саме цей сумоїст був головним суперником Аонішікі на попередньому турнірі.

Шіші буде боротися проти Шьодая, якому програв всі три особисті зустрічі за кар'єру.