Сімдесят другий йокозуна в історії Кісеносато (Ютака Хагівара – справжнє ім'я), який нині є тренером в стайні Нішеносекі (найзірковіший сумоїст – йокозуна Оносато), вважає, що Данило Аонішікі Явгусишин має стати взірцем для молодих рікіші.

Про це він написав у своїй колонці для сайту Sponichi.co.jp.

"Він майже не практикував сумо до цього турніру. Можна сказати, що це звичайна справа, але я хочу, щоб він був взірцем для молодих борців у багатьох відношеннях. Він ще молодий, тому я думаю, що йому слід нарощувати свої резерви, щоб мати довгу кар'єру".

Аонішікі під час підготовки до турніру в тренувальних таборах боровся не проти секіторі, а проти борців із четвертого за силою дивізіону, що здивувало багатьох.

Кісеносато виступав у сумо з березня 2002 по січень 2019-го. Ютака Хагівара піднявся до макуучі в листопаді 2004 року. У березні 2017 отримав ранг йокозуна.

Він тріумфально розпочав, вигравши Haru Basho 2017, але після цього весь час боровся з травмами.

За історію професійного сумо вищого рангу йокозуна удостоїлися 75 борців. Цей престижний титул був заснований у Японії у XVIII столітті, а кожному спортсмену надається порядковий номер відповідно до історичної хронології отримання звання.

Титул йокозуна – довічний. Наразі серед активних сумоїстів ним володіють лише Оносато (підопічний Кісеносато) та монгол Хошорю.

В історії сумо бували періоди, коли у вищому ранзі не було жодного діючого борця. Наприклад, у 1992 році розпочався 8-місячний період, коли серед чинних сумоїстів не було йокозуни – єдиний діючий йокозуна Хокутоумі завершив кар'єру. Лише після кількох турнірів Акебоно отримав підвищення.