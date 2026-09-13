Сумоїст Аонішікі озвучив свою мету на турнір Aki Basho

У суботу, 12 вересня, Данило Аонішікі Явгусишин відвідав арену "Рьогоку Кокугікан", де отримав церемоніальну табличку на честь своєї перемоги на Nagoya Basho. Він зазначив, що тепер хоче перемогти й на Aki Basho.

Слова українця цитує Nikkansports.com.

" Я зробив усе, що міг, тож тепер залишилося лише викластися на повну, починаючи з завтрашнього дня".

Йому нагадали, що всі три Кубки Імператора він завоював у додаткових матчах плейоф. Сумоїст зізнався, що хотів би отримати "чисту" перемогу.

" Я думаю, що це буде інший вид радості, тому я теж хочу її відчути".

Оформлену в рамку табличку на честь його перемоги йому вручила компанія BayCurrent. На ній зображений Аонішікі в його церемоніальному фартуху. Синьо-жовті кольори натхненні українським прапором.

" Я вирішив одягнути його, щоб висловити свою вдячність усім, хто мене підтримував".

Aki Basho 2026 триватиме з 13 по 27 вересня. Переможцем стане той, хто за 15 змагальних днів здобуде найбільшу кількість перемог.

Нагадаємо, раніше думками про підготовку Аонішікі до вересневого турніру поділився 72-й йокозуна в історії Кісеносато.