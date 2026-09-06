Аонішікі назвав свого кумира в сумо

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин назвав Ваканохану III Масару своїм улюбленим сумоїстом в історії.

Про це він сказав в інтерв'ю для Chunichi.co.jp.

"Ваканохана III. Я навіть кілька разів з ним зустрічався. Він прийшов на вечірку з нагоди мого підвищення до рангу озекі. Мені подарували два маваші, які Ваканоха носив, коли ще виступав. Зріст у нас майже однаковий, а вага, мабуть, у мене трохи більша. Це скоріше для довідки, бо я не маю такого таланту, щоб боротися так, як він (сміється). Сумо Ваканохани – це те, чому можна вчитися, скільки б разів не дивився", – сказав українець.

Ваканохана дебютував у сумо в 1988 році. Згодом піднявся до макуучі. У 1998 році отримав ранг йокозуни.

Ваканохана за кар'єру виграв 5 Кубків Імператора, але після досягнення найголовнішого рангу – жодного. На початку кар'єри кумир Явгусишина ставав чемпіоном джонокучі (шостий дивізіон), санданме (четвертий дивізіон) та джурьо (другий дивізіон).

Аонішікі схожий на нього тим, що також використовує досить низьку стійку, а також має досить "скромні" габарити. Українець важить близько 142 кг при зрості 182 см. Ваканохана Масару мав зріст 181 см і вагу в 134 кг.

Титул йокозуна почали надавати з 1789 року. Загалом за всю історію такий ранг досягали лише 75 борців. Йокозуною ставали два представники США (обидва зі штату Гаваї), а також шість монголів. Всі інші – японці.