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Аонішікі назвав свого кумира в сумо

Руслан Травкін — 6 вересня 2026, 02:48
Аонішікі назвав свого кумира в сумо
chunichi.co.jp

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин назвав Ваканохану III Масару своїм улюбленим сумоїстом в історії.

Про це він сказав в інтерв'ю для Chunichi.co.jp.

"Ваканохана III. Я навіть кілька разів з ним зустрічався. Він прийшов на вечірку з нагоди мого підвищення до рангу озекі. Мені подарували два маваші, які Ваканоха носив, коли ще виступав.

Зріст у нас майже однаковий, а вага, мабуть, у мене трохи більша. Це скоріше для довідки, бо я не маю такого таланту, щоб боротися так, як він (сміється).

Сумо Ваканохани – це те, чому можна вчитися, скільки б разів не дивився", – сказав українець.

Ваканохана дебютував у сумо в 1988 році. Згодом піднявся до макуучі. У 1998 році отримав ранг йокозуни.

Ваканохана за кар'єру виграв 5 Кубків Імператора, але після досягнення найголовнішого рангу – жодного. На початку кар'єри кумир Явгусишина ставав чемпіоном джонокучі (шостий дивізіон), санданме (четвертий дивізіон) та джурьо (другий дивізіон).

Аонішікі схожий на нього тим, що також використовує досить низьку стійку, а також має досить "скромні" габарити. Українець важить близько 142 кг при зрості 182 см. Ваканохана Масару мав зріст 181 см і вагу в 134 кг.

Титул йокозуна почали надавати з 1789 року. Загалом за всю історію такий ранг досягали лише 75 борців. Йокозуною ставали два представники США (обидва зі штату Гаваї), а також шість монголів. Всі інші – японці.

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