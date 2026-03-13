Помер японський меценат, який допомагав Аонішікі та збірній України

У 59-річному віці помер японський меценат Тецуя Мііке, який совго часу допоміг Данилу Аонішікі Явгусишину переїхати до Японії, зробити перші кроки в сумо, а також всіляко підтримував українських сумоїстів.

Про це пише News.yahoo.co.jp. Підтвердила це чемпіонка Всесвітніх ігор і тренерка Іванна Березовська.

"Я глибоко засмучена після того, як отримала звістку про смерть Тецуї Мііке. У 2022 році, у дуже важкий час мого життя та для України, пан Мііке допомагав мені та збірній України з сумо готуватися до Всесвітніх ігор. Ця підтримка була великою підтримкою для мене і справжнім відображенням дружби. Навіть у наступні роки пан Мііке піклувався про мене, завжди тепло спостерігав за мною і підбадьорював. Я ніколи не забуду доброту і велике серце Мііке. Дуже дякую за все що ви для мене робите. Висловлюємо глибокі співчуття родині, рідним та близьким. Нехай спочиває з миром. Я ніколи вас не забуду", – йдеться в дописі Іванни.

Він також наполегливо працював над тим, щоб запросити національну збірну України на Кубок Хакухо, світовий юніорський турнір з сумо, що відбувся у лютому.

На Кубку Хакухо 12-річна вінничанка Софія Ісоян здобула бронзову медаль.

У 2022 році завдяки його допомозі збірна України з сумо отримала можливість готуватися до Всесвітніх ігор у містах Уса та Сеййо. На Іграх-2022 у Бірмінгемі (США) сумоїсти вибороли 9 нагород (3 + 3 + 3).

"Коли він приїхав до Японії, він був худим хлопчиком, але виріс у чудового борця сумо. Він точно стане йокозуною", – говорив нещодавно Мііке про Данила.