Український сумоїст на один день очолив відділ поліції в Японії

Українець Данило Аонішікі Явгусишин на один день був призначений начальником поліцейської дільниці Фукаґава.

Про це повідомляє портал Hochi.news.

Захід відбувся в Музеї сучасного мистецтва Токіо в районі Кото.

Подію було організовано з метою інформування громадськості про те, що з 1 числа наступного місяця буде знижено встановлену законом швидкість руху автомобілів на дорогах біля житлових будівель.

На захід прийшло понад 150 шанувальників. На дорозі перед музеєм перехожим та водіям роздавали інформаційні листівки.

"Біля стайні Аджігава (школа сумо, де живе і тренується Данило – прим.) теж є житлові дороги, і я вважаю, що якщо автомобілі їздитимуть повільніше, пішоходи будуть у більшій безпеці. Прошу всіх їздити обережно та дотримуватися правил безпеки", – закликав він.

Завершивши цю важливу місію, Аонішікі з ентузіазмом зазначив:

"Таке не часто трапляється, тож я трохи нервував, але, гадаю, впорався добре. Мені вдалося налагодити тісний контакт із місцевими жителями, і я хочу перетворити це на силу, щоб показати себе з найкращого боку на осінньому турнірі".

Раніше він озвучив свою мету на Aki Basho 2026, який розпочнеться 13 вересня.

Зазначимо, що кілька місяців тому Сергій Шіші Соколовський був призначений одноденним керівником податкової інспекції міста Ідзумісано, префектура Осакі.

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв шикону Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.