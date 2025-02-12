14 поразок поспіль: збірну Вельсу з регбі залишив титулований фахівець

Після 14 поразок поспіль збірну Вельсу з регбі залишив Воррен Гетланд.

Про це повідомила пресслужба Асоціації регбі Вельсу.

Вказано, що сторони розійшлися за обопільною згодою.

61-річний новозеландець є історичним тренером для Вельсу. Він очолював команду з 2008 по 2019 рік. За цей час національна команда здобула 72 перемоги, 2 зіграла внічию і 56 разів програла. Валійці тричі виграли турнір Шести націй (2008, 2012 та 2019).

Наприкінці 2021 року він повернувся на посаду наставника. За цей час Вельс виграв лише 6 матчів при 20 поразках.

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Warren Gatland’s second tenure as Wales head coach has ended by mutual agreement. 👇 — Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) February 11, 2025

З 1998 до 2001 він очолював збірну Ірландії. На клубному рівні тренував Галвей (Ірландія), Коннахт (Ірландія), Лондон Васпс (Англія) та Чіфс (Нова Зеландія).

Нагадаємо, нещодавно один із найкращих гандболістів світу Матіас Гідсель продовжив контракт зі своїм клубом.