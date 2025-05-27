Легендарний Росіцкі пішов у відставку з посади спортивного директора Спарти через проблеми із серцем

Колишній лідер дортмундської Борусії, лондонського Арсенала та збірної Чехії Томаш Росіцкі пішов у відставку з посади спортивного директора празької Спарти.

Про це повідомила пресслужба команди.

"Як гравець і як спортивний директор, я звик до всього ставитися розумно. Не озираючись ні наліво, ні направо, працюючи на всі сто відсотків. Поточна ситуація показала мені, що мені потрібно більше дбати про себе.

Погане харчування, брак активного руху та ставлення нашої родини до моєї поточної проблеми, на жаль, призвели мене до лікарні. Гарна новина полягає в тому, що я маю повністю одужати, але мій нинішній стан не дозволяє мені виконувати важливу функцію спортивного директора Спарти.

Я продовжуватиму підтримувати зв'язок зі своїми колегами, ми завжди працювали як команда. Ми підготували план, у нас є визначений шлях і стратегія, у нас є налагоджені процеси. Хлопці з усім впораються", – заявив Томаш.