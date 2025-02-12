Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Чинний MVP чемпіонату світу та Олімпіади продовжив контракт зі своїм клубом

Руслан Травкін — 12 лютого 2025, 11:26
Чинний MVP чемпіонату світу та Олімпіади продовжив контракт зі своїм клубом
Матіас Гідсель
Instagram

Один із найкращих гандболістів світу Матіас Гідсель продовжив контракт до 2029 року з німецьким клубом Фюксе Берлін.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Я, звичайно, дуже радий, що ми підписали цей контракт. Я дуже впевнений у цьому проекті. У мене є відчуття, що Фюксе може розвиватися далі як клуб, а також я як гравець. Тому я продовжив контракт", – заявив гандболіст.

26-річний Гідсель перейшов до німецької команди в 2022 році. До цього грав на батьківщині за ГОГ Гудме.

Матіас був визнаний найкращим гравцем останніх двох (2023 та 2025) чемпіонатів світу, а також отримав нагороду MVP на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, кілька днів тому раптово померла голкіперка збірної Франції Джеміма Кабея.

Гандбол новий контракт Олімпійські ігри

Гандбол

Раптово померла голкіперка збірної Франції
Майже тисяча голів за збірну: легендарний німецький гандболіст завершив кар'єру
Вчетверте поспіль: збірна Данії – чемпіон світу з гандболу
Сейв воротаря шиєю на останніх секундах приніс Франції бронзові медалі чемпіонату світу з гандболу
Одеса переграла Переяслав у матчі гандбольної Суперліги

Останні новини