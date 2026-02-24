Українська правда
Олег Дідух — 24 лютого 2026, 13:54
Аутсайдер Ла Ліги звільнив тренера
ФК Мальорка

47-річний іспанський фахівець Хагоба Аррасате звільнений з посади головного тренера Мальорки.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Причиною такого рішення стали невдалі результати Мальорки під керівництвом Аррасате у поточному сезоні. На даний момент команда йде в зоні вильоту іспанської Ла Ліги, посідаючи 18 місце з 24 очками в 25 турах.

В останніх п'яти матчах Ла Ліги Мальорка зазнала чотирьох поразок, зокрема – 0:2 на виїзді від Сельти в неділю, 22 лютого.

Аррасате очолював Мальорку з літа 2024 року. В 68 матчах під його керівництвом команда здобула 21 перемогу і зазнала 32 поразок. До цього 47-річний іспанський фахівець працював із Берріатуко, Ельгоїбаром, Реал Сосьєдадом, Нумансією та Осасуною.

