Клуб МЛС звільнив із посади головного тренера легенду збірної Швеції

Футбольний клуб Сент-Луїс Сіті прийняв рішення звільнити Олафа Мельберга з посади головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Шведський фахівець очолив команду в грудні минулого року. Старт сезону Сент-Луїс провалив, набравши лише 11 очок за 15 поєдинків.

47-річний Мельберг розпочав тренерську кар'єру в 2015 році. Він тренував Бромопойкарну, Гельсінборг та Фремад.

На клубному рівні Олаф грав за АІК, Расінг Сантандер, Астон Віллу, Ювентус та Олімпіакос. За збірну своєї країни відіграв 117 матчів і забив 8 голів.

Нагадаємо, Алессандро Неста ухвалив рішення подати у відставку з посади головного тренера Монци.