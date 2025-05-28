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Клуб МЛС звільнив із посади головного тренера легенду збірної Швеції

Руслан Травкін — 28 травня 2025, 11:45
Клуб МЛС звільнив із посади головного тренера легенду збірної Швеції
Олоф Мельберг
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Футбольний клуб Сент-Луїс Сіті прийняв рішення звільнити Олафа Мельберга з посади головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Шведський фахівець очолив команду в грудні минулого року. Старт сезону Сент-Луїс провалив, набравши лише 11 очок за 15 поєдинків.

47-річний Мельберг розпочав тренерську кар'єру в 2015 році. Він тренував Бромопойкарну, Гельсінборг та Фремад.

На клубному рівні Олаф грав за АІК, Расінг Сантандер, Астон Віллу, Ювентус та Олімпіакос. За збірну своєї країни відіграв 117 матчів і забив 8 голів.

Нагадаємо, Алессандро Неста ухвалив рішення подати у відставку з посади головного тренера Монци.

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