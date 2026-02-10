Сумоїст Аонішікі: Я краще відвідаю три тренування, ніж буду їсти

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин розповів, що йому вже досить складно набирати вагу. Він зізнався, що краще б проводив три тренування на день, ніж активно споживатиме їжу.

Про це Аонішікі сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

"За три роки я набрав 40 кілограмів. У сумоїстів, зазвичай, два прийоми їжі на день – це в обід і ввечері. Ми їмо Чанконабе, ця страва схожа на наш суп. І рис. Їси стільки, скільки зможеш. Так, завдання таке, що треба багато їсти. Чим більше тіло, тим краще. Але якщо тільки їсти – це завадить рухливості. Мені здається, що моя рухливість значно не змінилася. Мені вже не хочеться так їсти щодня. Для мене складніше їсти, ніж тренуватися. Я б краще відвідав три тренування, але не буду їсти. У сумо споживання їжі – це теж як тренування. Тому треба з однаковим ентузіазмом їсти та тренуватися", – сказав Данило.

Наприкінці січня Явгусишин став переможцем гранд-турніру Hatsu Basho.

Нагадаємо, минулого року українець став тріумфатором листопадового башо, що дозволило йому отримати ранг озекі.

Загалом він став лише четвертим європейцем, який досяг рангу озекі. Раніше це вдавалося Котоошу (Калоян Махлянов, Болгарія), Баруто (Кальдо Хевельсон, Естонія) та Точіношину (Леван Горгадзе, Грузія). Жоден із них не зумів досягти рангу йокозуна.

Титул йокозуна почали надавати з 1789 року. Загалом за всю історію такий ранг досягали лише 75 борців. Йокозуною ставали два представники США (обидва зі штату Гаваї), а також шість монголів. Всі інші – японці.