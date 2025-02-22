Заборона діяла 49 років: найтитулованіший бейсбольний клуб світу дозволив гравцям відпускати бороду

Найтитулованіший бейсбольний клуб світу Нью-Йорк Янкіс скасували 49-річну політику щодо заборони волосся на обличчі. Тепер гравцям, тренерському штабу та іншому персоналу дозволено мати "доглянуті бороди".

Про це повідомляє пресслужба МЛБ (Major League Basseball). Деталі наводить BBC.

Згідно з попередніми правилами клубу, бейсболістам не дозволялося, щоб волосся торкалося комірців джерсі, і хоча вуса були дозволені, бороди були заборонені.

Statement from Yankees Managing General Partner Hal Steinbrenner on the alteration of Yankees facial hair policy: pic.twitter.com/UdEuAg3gZy — New York Yankees (@Yankees) February 21, 2025

Про зміну політики франшизи заявив Гал Штайнбреннер, голова правління та керівник компанії Yankee Global Enterprises, яка володіє Янкіс.

У грудні до клубу приєднався Девін Вільямс, який зізнався, що повністю не голився близько шести років, і, на той момент, не знав, як вирішити проблему.

Штайнбреннер зізнався, що час змінити внутрішні правила, які є застарілими, виникли задовго до трейду Вільямса.

Попередні правила, що датуються 1976 роком, були нав’язані Джорджем Штайнбреннером, батьком Гала. Він придбав організацію в 1973 році.

"Я не маю нічого проти довгого волосся як такого. Я намагаюся прищепити певне почуття порядку та дисципліни команді, тому що я вважаю, що дисципліна дуже важлива для спортсмена. Гравці можуть жартувати з цього приводу, якщо вони це роблять", – пояснював своє рішення власник франшизи в 1978 році.

Строгий кодекс зовнішнього вигляду в останні роки піддався різкій критиці як від ЗМІ, так і від бейсболістів.

Колишній гравець Дон Маттінглі був демонстративно переведений на лаву запасних і оштрафований з боку клубу в 1991 році за відмову поголитися. Аутфілдер Алекс Вердуго був змушений підстригти своє довге волосся, коли його обміняли в Янкіс перед сезоном 2024 року.

"Ми не хочемо втратити жодного з гравців. Якщо ми втратимо одного гравця через цю політику, це буде занадто", – сказав головний тренер "янкі" Аарон Бун.

Зазначимо, що Янкіз вчора продовжили контракт із Буном до 2027 року. Він очолює клуб з 2018 року.

Янкіс – найтитулованіший клуб в історії головної бейсбольної ліги. Клуб 27 разів вигравав Світову серію. Найближчим переслідувачем є Сент-Луїс. Кардіналс вигравали головний трофей 11 разів.