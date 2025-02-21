Найтитулованіший бейсбольний клуб світу продовжив контракт із головним тренером

Найтитулованіший клуб МЛБ (Major League Baseball) Нью-Йорк Янкіс оголосили про продовження контракту з головним тренером Аароном Буном.

Про це повідомила пресслужба бейсбольної франшизи.

Нова угода розрахована на два роки і триватиме до сезону-2027. 51-річний фахівець очолив "янкі" в 2018 році.

The New York Yankees today announced that they have signed Manager Aaron Boone to a two-year contract extension through the 2027 season. pic.twitter.com/t9u7fWfzVz — New York Yankees (@Yankees) February 20, 2025

У перші 5 сезонів команда під його керівництвом виходила до плейоф. Сезон-2023 Нью-Йорк не зумів кваліфікуватися в ігри на виліт.

Минулий рік був досить вдалим. Янкіс виграли дивізіон, а за підсумками плейоф дійшли до Світової серії, де зазнали поразки від Лос-Анджелес Доджерс.

Загалом під керівництвом Буна Янкіс мають результат 603-429. Для Нью-Йорка це був перший вихід до Світової серії з 2009 року.

"Немає іншого місця, де я хочу бути. Жодної іншої команди, організації чи групи людей, з якими я хотів би працювати", – наводить слова Буна AP News.

В якості гравця Аарон виступав за різні організації МЛБ з 1997 до 2009 року. У 2003 році навіть був обраний на Матч зірок.

Янкіс – найтитулованіший клуб в історії головної бейсбольної ліги. Клуб 27 разів вигравав Світову серію. Найближчим переслідувачем є Сент-Луїс. Кардіналс вигравали головний трофей 11 разів.