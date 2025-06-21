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Швидкість 105 миль на годину: під час матчу МЛБ гравцеві м'яч розбив обличчя

Руслан Травкін — 21 червня 2025, 08:06
Швидкість 105 миль на годину: під час матчу МЛБ гравцеві м'яч розбив обличчя
Getty images

Під час матчу Major League Baseball між Тампою-Бей та Балтімором гравець Тампи Хантер Бігг отримав серйозну травму обличчя.

Про це пише BBC.

Хантер є пітчером-релівером (запасним). Він був на лаві, коли м'яч після удару бетера полетів у його бік і влучив в обличчя. Швидкість м'яча в той момент досягла 105 миль на годину.

Медичні працівники швидкої допомоги кинулися йому на допомогу. Бейсболісту наклали шийний бандаж і забрали на ношах, перш ніж доставити до лікарні для обстеження.

Гру зупинили на 10 хвилин, поки надавали допомогу Хантеру, але він показав великий палець вгору глядачам, коли його забирали.

Нагадаємо, у віці 87 років помер дворазовий чемпіон Світової серії з бейсболу Рон Тейлор.

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