Швидкість 105 миль на годину: під час матчу МЛБ гравцеві м'яч розбив обличчя

Під час матчу Major League Baseball між Тампою-Бей та Балтімором гравець Тампи Хантер Бігг отримав серйозну травму обличчя.

Про це пише BBC.

Хантер є пітчером-релівером (запасним). Він був на лаві, коли м'яч після удару бетера полетів у його бік і влучив в обличчя. Швидкість м'яча в той момент досягла 105 миль на годину.

Медичні працівники швидкої допомоги кинулися йому на допомогу. Бейсболісту наклали шийний бандаж і забрали на ношах, перш ніж доставити до лікарні для обстеження.

Hunter Bigge was the player injured on this foul ball. Scary situation from Steinbrenner. pic.twitter.com/E6JXjQVOej — Evan Closky (@ECloskyWTSP) June 20, 2025

Hunter Bigge hope you better soon pic.twitter.com/lZL8QPAt4h — Bobby (@welcomeMLB) June 20, 2025

Гру зупинили на 10 хвилин, поки надавали допомогу Хантеру, але він показав великий палець вгору глядачам, коли його забирали.

Нагадаємо, у віці 87 років помер дворазовий чемпіон Світової серії з бейсболу Рон Тейлор.