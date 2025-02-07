Менше року від смерті дружини: у 27-річному віці помер журналіст, який мав висвітлювати Супербоул

Раптово помер 27-річний журналіст Адам Манзано, який мав висвітлювати Супербоул, який пройде 9 лютого, на іспанську авдиторію.

Про це пише YahooSports.

"З сумом повідомляємо, що Адан Манзано помер вчора в Новому Орлеані. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами у розслідуванні цієї трагічної події", – цитує заяву каналу KGKC видання USA Today.

KGKC описав Манзано як "справжнього професіонала та висхідну зірку, яка є прикладом досконалості у своїй роботі". Це був третій поспіль сезон Манзано, який висвітлював Суперкубок для телестанції.

Поліція Нового Орлеана повідомила USA TODAY, що не має додаткової інформації щодо інциденту.

Менше року тому його дружина, Ешлі ЛіЕнн Бойд Манзано, загинула в автомобільній аварії.

Нагадаємо, Дональд Трамп стане першим чинним президентом, який відвідає Супербоул.