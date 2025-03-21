Кендрік Ламар може виступити на Олімпійських іграх 2028

Відомий американський виконавець Кендрік Ламар може отримати певну роль на Олімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі. Про це розповів голова організаційного комітету Олімпіади-2028 Кейсі Вассерман

Його слова цитує Sports Illustrated.

"На щастя, у своїй повсякденній роботі я представляю Кендріка Ламара. Він справді ікона Лос-Анджелеса, тому я думаю, що Кендрік певним чином візьме участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Це було б цілком справедливо", – сказав Вассерман.

Кейсі є засновником спортивної та розважальної агенції Wasserman Media Group, яка представляє інтереси багатьох зірок спорту та музики. Зокрема, він тісно співпрацює і з 37-річним Ламаром.

Цього року Кендрік був гедлайнером Супербоулу LIX. Станом на 21.03.2025 його виступ у перерві матчу на ютуб-каналі НФЛ має 108 млн переглядів.

Репер та хіп-хоп співак більше 50 разів був номінований на Grammy у різних номінаціях, здобув 21 перемогу.

Нагадаємо, на минулорічній Олімпіаді в Парижі на церемонії закриття виступила легендарна співачка Селін Діон. На Іграх у різні роки також виступали Монсеррат Кабальє (Барселона-1992), Лайонел Річчі (Лос-Анджелес-1984), а гурти Spice Girls, The Who та Muse виступили на Іграх-2012 у Лондоні.