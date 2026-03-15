Чорна неділя: українські сумоїсти Аонішікі та Шіші програли на турнірі Haru Basho

У місті Осака завершився восьмий день турніру Haru Basho 2026.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин зазнав третьої поразки поспіль.

Цього разу він не впорався з Таканошо. До сьогодні 21-річний вінничанин виграв усі 3 зустрічі з цим рікіші.

Тепер у Данила 5 поразок – найгірший результат за кар'єру. До цього в дивізіоні макуучі він чотири турніри мав результат 11-4 та двічі 12-3.

Поразки також зазнав і Сергій Шіші Соколовський. Українець пропустив кілька ударів відкритою долонею (цупарі), чим втратив рівновагу. Після чого Чійошома виштовхнув його за межі дохйо.

Переміг тіньовий фаворит турніру Кірішіма. Монгол впорався з Такаясу.

А ось головна зірка Монголії в сумо поступився. Йокозуна Хошорю програв Даіейшо.

Турнірна таблиця Haru Basho 2026

Завтра, 16 березня, Данило буде боротися з Такаясу. Наразі рахунок 3-1 на користь Аонішікі.

Опонентом Шіші стане Нішікофуджі. Вони мають одну сутичку, з якої переможцем вийшов японець.

Хошорю буде боротися з Таканошо. Йокозуна має солідну перевагу в дуелях – 10:3.

