Пішов з життя відомий український тренер Повстенко

Пішов з життя колишній тренер Ворскли, кропивницької Зірки та Поліграфтехніки Валерій Повстенко.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна асоціація футболу.

Відомому українському фахівцю було 73 роки. Причини смерті наразі невідомі.

Повстенко розпочав свою тренерську діяльність ще у 1976 році у СДЮШОР-2 міста Кропивницький (тоді Кіровоград).

За часів незалежної України тренер працював також у Горняк-Спорті, тернопільській Ниві та туркменському Копетдагу.

Останнім місцем роботи Повстенка була Зірка, де він працював начальником команди у 2008 році.

Раніше повідомлялось, що у віці 46 років помер тренер японського клубу.