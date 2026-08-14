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Відомий американський гросмейстер назвав попередню дату завершення кар'єри у класичних шахах

Володимир Максименко — 14 серпня 2026, 19:42
Хікару Накамура
Хікару Накамура
chessbase.com

Зірковий американський гросмейстер Хікару Накамура назав рік, коли він може завершити свою кар'єру у класичних шахах.

Слова 38-річного спортсмена наводить Rookreview.

"Я розглядаю Олімпіаду-2028 як свій останній турнір у класиці. Я маю на увазі саме класичний контроль часу, не рапід, бліц або будь-який інший формат", – розповів Накамура.

Також гросмейстер додав, що загалом він хотів би змінити трактування контролю часу і партії, на які дається менше 60-ти хвилин вважав би рапідом, хоча на багатьох турнірах "класикою" вважають і партії з 45-хвилинним контролем часу.

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Водночас цікаво і те, що за класифікацією ФІДЕ, партії від 10 до 60 хвилин і так вважаються рапідом, проте на багатьох турнірах це компенсується додаванням часу після певного ходу та додаванням секунд за кожен зроблений хід.

Хікару Накамура наразі посідає третє місце рейтингу ФІДЕ, маючи у своєму активі 2792 очок ЕЛО.

Раніше стало відомо, що американець відмовився грати на шаховій Олімпіаді 2026 року через замалий гонорар.

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