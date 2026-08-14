Українка Букса виграла бронзу Dortmund Chess Festival

Українська шахістка Наталія Букса виграла бронзову медаль престижного турніру Dortmund Chess Festival.

Змагання відбувалось із класичним контролем часу: 90 хвилин на перші 40 ходів, +30 хвилин до завершення партії, +30 секунд після кожного ходу починаючи з першого. Призовий фонд відкритого турніру складав 20 000 євро, а ось у жіночому змаганні суму не розголошували.

Протягом змагання Букса набрала 2.5 очок з 6 можливих та посіла третє місце – переможницею стала китаянка Сун Юйсінь з чотирма заліковими балами в активі.

Наталія Букса (ліворуч) серед призерок sparkassen-chess-trophy.de

У чоловічому турнірі перемогу святкував Ельхам Амар з Норвегії, а українець Микола Корчинський фінішував 19-м з шістьма очками в активі.

Раніше повідомлялось, що Наталія Букса увійшла до складу збірної України на майбутню шахову Олімпіаду-2026.