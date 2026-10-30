Помер колумніст Української правди та радник міністра молоді та спорту Максим Андрущенко

29 жовтня на 41-му році життя помер кандидат політичних наук, радник міністра молоді та спорту, колумніст "Української правди" та "Чемпіона" Максим Андрущенко.

Про це повідомив віцепрезидент Федерації боксу України Геннадій Ніколайчук на своїй сторінці у Facebook.

5 жовтня Федерація боксу України, де Андрущенко був консультантом, повідомляла, що він переніс важкий інсульт і проходив дороговартісне лікування та відновлення за кордоном.

Значну частину наукових і публіцистичних праць Андрущенко присвятив дослідженню впливу політики на спорт, а також взаємозв'язку цих двох сфер. Зокрема, у 2024 році він у співавторстві із Геннадієм Ніколайчуком видав книгу "Спорт поза політикою".

У 2026 році Максим Андрущенко написав дві статті для "Чемпіона".