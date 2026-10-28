Титулований індійський параспортсмен здійснив самогубство

Відомий індійський параспортсмен Нірадж Ядав вкоротив собі віку.

Про це повідомляє Times of India.

Трагедія трапилася у вівторок, 27 жовтня, в квартирі 42-річного параспортсмена. Він покінчив із життям, випивши отруту.

За словами родичів і близьких Ядава, причиною самогубства стала тривала депресія параспортсмена, спричинена 4-річною дискваліфікацією за допінг, яку він отримав 7 листопада 2023 року.

В організмі спортсмена виявили заборонену речовину станозолол. Ядав важко переживав дискваліфікацію, наполягав на своїй невинності, намагався її оскаржити та подавав запит на ДНК-тестування своєї допінг-проби.

Ядав виступав був метальником списа та диска в класі F55. Тричі ставав чемпіоном Азійських параігор.

Минулого тижня ексгравця НФЛ Аллена Бейлі знайшли мертвим у нього вдома.