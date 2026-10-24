Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

У Софії вбили віцепрезидента Болгарського олімпійського комітету Славу Бінєва

Олександр Булава — 24 жовтня 2026, 18:51
У Софії вбили віцепрезидента Болгарського олімпійського комітету Славу Бінєва
БГНЕС

У столиці Болгарії Софії вбили віцепрезидента Болгарського олімпійського комітету та президента національної федерації тхеквондо Славу Бінєва.

Як повідомляє AP, поліція отримала повідомлення про стрілянину близько 10:30 ранку та після прибуття виявила його тіло. За підозрою у вбивстві затримали трьох осіб: двоє з них є громадянами Туреччини, ще один має болгарське посвідчення особи. Усі підозрювані були озброєні.

Розслідування триває, а серед можливих мотивів злочину ЗМІ називають невирішені фінансові суперечки.

Бінєв народився 10 грудня 1965 року в Софії. У 1992 році він став чемпіоном Європи з тхеквондо, а також неодноразово вигравав національну першість. З 2017 року очолював Болгарську федерацію тхеквондо, був першим віцепрезидентом Європейського союзу тхеквондо та у 2025 році увійшов до ради директорів Всесвітньої федерації тхеквондо.

До керівних структур Болгарського олімпійського комітету він приєднався у 2005 році, а у квітні 2025-го став його віцепрезидентом. Крім спортивної діяльності, Бінєв займався політикою: у 2007–2014 роках був депутатом Європейського парламенту, а у 2014–2017 роках – Народних зборів Болгарії.

Нагадаємо, у вересні у Болгарії було скоєно вбивство президента футбольного клубу Ботев Пловдив Іліяна Філіпова.

Болгарія вбивство смерть

вбивство

Президента футбольного клубу застрелили після матчу збірної Болгарії
Поліція знайшла чотирьох підозрюваних у вбивстві колишнього чемпіона світу: їх вже взяли під варту
Колишнього чемпіона світу застрелили біля власного будинку
Відомого футболіста забили до смерті біля власного будинку
Російського футболіста затримали в Москві за підозру в жорстокому вбивстві

Останні новини