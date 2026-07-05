Нестор Чилак – герой війни, легенда американського бейсболу з українським корінням

Бейсбол не є популярним видом спорту в Україні. Хоча у нас є і чемпіонат, і федерація, і збірна, але об'єктивно мало хто всерйоз цікавиться бейсболом та розуміється на його красотах і тонкощах. А от в Америці бейсбол є спортом номер два після американського футболу. І дуже приємно знайти в цій суто американській грі яскраву українську постать – видатного суддю Нестора Чилака.

Хто кому пітчер

Маю зізнатися, що я у бейсболі не тямлю нічого – від слова взагалі. Майже вся моя бейсбольна ерудиція зводиться до згадки про Джо Ді Маджо у повісті Гемінгвея "Старий і море" та гучної афери 1920 року, відомої як "Скандал чорних шкарпеток" (Black Sox Scandal).

Колись я чесно намагався розібратись у предметі: взяв у Запорізькій обласній бібліотеці книгу якогось кубинського професора (бейсбол – культовий спорт на Кубі), але скільки не читав, так і не зрозумів, хто кому пітчер, а хто – кетчер, що вони роблять на полі, а головне – для чого?

Такі ж у мене стосунки і з американським футболом. Незрозуміло, а тому нецікаво. Задовольнився фразою, яку почув у Штатах від нашого старого емігранта: "Бейсбол – це як шахи, а американський футбол – як війна". Звучить красиво, але не більше того.

Проте я добре знаю, що бейсбол неймовірно популярний в Америці та низці країн світу, і що MLB (Major League Baseball) є третьою за капіталом спортивною лігою США – після американо-футбольної NFL та баскетбольної NBA. Тому дізнатись про те, що американець українського походження був видатним бейсбольним суддею та є членом Зали слави бейсболу, мені було цікаво та важливо. Я принциповий противник хуторянського пупоцентризму з тезою "Що не наше, нам того не треба", та високо ціную причетність українського фактору до світової цивілізації.

Отже, пані та панове, знайомтесь: Нестор Чилак!

Власне, в Америці його називали Чайлек – згідно з англійською орфографією та орфоепією: Chylak. Утім, немає сумніву, що в оригіналі їхнє родинне прізвище було Хиляк, досить поширене на Закарпатті та Львівщині.

Ми ж будемо дотримуватись традиційного Чилак у розповіді про знаного суддю.

У бейсболі суддя зветься не арбітр чи рефері, а "ампайр" (umpire) – як у тенісі або крикеті. Ампайр у бейсболі – особа, відповідальна за суддівство гри, включаючи початок і завершення матчу, забезпечення дотримання правил гри та майданчика, за винесення рішень щодо розіграшів та вжиття дисциплінарних заходів.

Суддя на домашній базі – Нестор Чилак. 12 жовтня 1972 року, матч Детройт Тайгерс – Окленд Атлетікс Getty Images

Судді (все ж таки не будемо зловживати терміном "ампайр") забезпечують дотримання усіх правил гри, виносять рішення в режимі реального часу, вирішують суперечки між гравцями та тренерами, а також можуть вилучати гравців, якщо це необхідно. Ця роль вимагає сильної спостережливості, комунікації та навичок ухвалення рішень.

Щоб стати суддею у MLB, потрібна ретельна підготовка, і дуже мало хто досягає успіху. За умови задовільного прогресу протягом усього процесу, зазвичай для досягнення статусу судді MLB потрібно від 7 до 10 років.

Ігри у MLB обслуговують 4-6 суддів. Головний суддя у бейсболі – це хоум-плейт ампайр (суддя на домашній базі). На ньому лежить головна маса роботи – визначення страйків та болів. Хоум-плейт ампайр повинен мати чудову реакцію та окомір, а також міцні нерви – адже гравці інколи не сприймають на віру навіть правильні рішення суддів.

Наш герой Нестор Чилак неодноразово працював суддею на домашній базі – на найбільш відповідальних матчах MLB. Бо мав для того всі потрібні якості.

Нестор з Пенсільванії – герой війни та бейсболу

Нестор Джордж Чилак-молодший народився 11 травня 1922 року в місті Оліфант, штат Пенсільванія. Його батьки, Нестор-старший та Неллі (уроджена Шипська), були іммігрантами з України. Хлопець був першим з їхніх п'яти дітей.

У 1939 році він вступив до Університету Скрентона (Пенсільванія), де вивчав інженерію. Але провчився всього два роки – через Другу світову війну.

Нестор служив в армії США у Європі. Під час битви в Арденнах на початку 1945 року сержант Чилак проявив себе як хоробрий солдат. У холодний та сніжний зимовий день він отримав осколкові поранення в обличчя, ледве не позбувшись зору. Десять днів Нестор був перев'язаний і нічого не бачив. Він провів у шпиталі вісім тижнів, і на щастя, його зір відновився.

За службу на війні Нестор Чилак отримав Срібну Зірку (медаль за мужність та відвагу в бою) та Пурпурне Серце (медаль за отримане поранення).

У 1946 році, після завершення війни, Нестор Джордж-молодший повернувся додому в Оліфант. Далі – нетривале повернення до коледжу та початок кар'єри судді в аматорському бейсболі. Після року на любительському рівні він перейшов до нижчих професійних ліг, де провів кілька сезонів. У MLB дебютував у 1954 році. Його перша гра у вищому дивізіоні відбулася 14 квітня 1954 року у Вашингтоні. Тоді Вашингтон Сенаторс перемогли Нью-Йорк Янкіз з рахунком 5:3.

Нестор Чилак судить чергову гру MLB Getty Images

Загалом Нестор Чилак пропрацював у Американській лізі (один з двох підрозділів MLB) з 1954-го по 1978 рік. За цей час він судив три матчі ALCS (чемпіонської серії Американської ліги), виконуючи обов'язки головного судді у 1969 та 1973 роках. Також керував п'ятьма Світовими серіями (фінальна серія ігор MLB, у якій зустрічаються чемпіони Американської та Національної ліг) у 1957, 1960, 1966, 1971, 1977 роках, виконуючи обов'язки головного судді у 1971 році (де він працював на хоум-плейті у вирішальній сьомій грі) та 1977 році. Брав участь у шести Матчах усіх зірок MLB.

Матч усіх зірок MLB 1960 року: Національна ліга проти Американської ліги Getty Images

Час роботи Чилака суддею у MLB був відзначений повагою до нього як з боку гравців, так і тренерів.

"Нестор Чилак був моїм улюбленим суддею. Він найкраще визначав боли, страйки чи щось інше. Нестор завжди давав вам висловитися та займатися своїми справами. Він був чудовим", – сказав якось член Зали слави бейсболу Брукс Робінсон.

Відомо, що Чилак міг цитувати правила розділами та навіть параграфами.

Одна з найвизначніших ігор, яку обслуговував наш герой, відбулася 4 червня 1974 року в Клівленді.

Місцеві Індіанз оговтувалися від сезону, в якому мали найнижчу відвідуваність глядачів із часів Другої світової війни. У цій грі проти Техас Рейнджерс акцією для глядачів був "Вечір пива за десять центів".

Понад 25 000 вболівальників Індіанз прийшли на гру, готові випити своє десятицентове пиво. До середини гри підпилі глядачі облили гравців пивом, що призвело до повномасштабних заворушень. Гравці билися як з уболівальниками, так і з менеджерами команд. Чилаку прилетіло в обличчя стільцем, у результаті чого господарям зарахували поразку, а гравці втекли.

"Ми зайшли так далеко, як могли, але неконтрольованих звірів не зупиниш", – сказав Чилак журналістам, поки його травми продовжували кровоточити.

Чилак був суддею на домашній базі в першій грі MLB, яку зіграли Торонто Блю Джейс у 1977 році під час снігової бурі на стадіоні Екзібішн проти Чикаго Вайт Сокс.

Після завершення кар'єри Нестор став членом Бюро спікерів видання Sports Illustrated та виступав перед широким колом груп, "розповідаючи про нематеріальні уроки, які він засвоїв за роки своєї кар'єри в бейсболі".

17 лютого 1982 року Нестор Чилак помер від серцевого нападу уві сні у віці 59 років у Данморі, штат Пенсільванія, і його пережили дружина Сью, сини Роберт і Вільям, а також троє братів і сестер.

Після його смерті Боуї Кун, п'ятий комісар MLB, сказав, що "мало хто коли-небудь був більш шанованим у своїй галузі, ніж пан Чилак".

"Його вважали видатним учителем і, безумовно, одним із найкращих суддів у вищій лізі бейсболу в сучасний час. Ми упевнені, що він буде кандидатом на остаточне визнання в Залі слави... Бейсбол втратив чудового друга та великого суддю", – зазначив п резидент Американської ліги бейсболу Лі Макфейл.

Журналіст газети Baltimore Sun Боб Мейзел писав:"У нього було те, чого бракувало багатьом іншим суддям, – це здоровий глузд, розуміння того, для чого він був там. Він не намагався бути шоуменом. Все, що він хотів робити, – це правильно розігрувати розіграші, підтримувати хід ігор та вирішувати ситуації, які виникали, щоб інші могли створити шоу".

У 1999 році Нестор Чилак був введений до Національної Зали слави бейсболу (місто Куперстаун, штат Нью-Йорк). Він є одним (на час номінації був 8-м. – ред.) із усього 10 суддів.

6 квітня 1977 Нестор Чилак (справа) перед своїм 24-м сезоном в лізі Getty Images

У 2013 році Чилака було удостоєно нагороди Боба Феллера "За доблесть" як одного з 37 членів Зали слави бейсболу, що служили в армії Сполучених Штатів під час Другої світової війни. (Боб Феллер (1918-2010), легендарний пітчер Клівленд Індіанз, який став першим професійним атлетом, що пішов волонтером до армії США під час Другої світової війни – на другий день після атаки на Перл Харбор 7 грудня 1941 року).

Він був хоробрим воїном та став одним із найкращих суддів в історії – українець Нестор Чилак.