Помер колишній віцепрезидент МОК Кеван Госпер

Помер колишній віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Кеван Госпер.

Про це повідомляє АОК.

Фахівець загинув у віці 90 років внаслідок нетривалої хвороби. Госпер був віцепрезидентом МОК у періоди з 1990 по 1994 рік та з 1999 по 2003 рік. До цього він також був головою Австралійського олімпійського комітету з 1985 до 1990 рік.

Також Кеван був срібним призером Олімпійських ігор-1956 з бігу 4х400 м у складі збірної Австралії.

Нагадаємо, раніше МОК оприлюднив список росіян та білорусів які візьмуть участь в Олімпаді-2024