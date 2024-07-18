МОК визначився із переліком білорусів, які будуть виступати на Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список білоруських спортсменів які виступатимуть на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Допуск отримали 16 спортсменів у різних видах спорту:

Велоспорт : Анна Церах

: Анна Церах Стрибки на батуті : Іван Літвінович, Віолета Барділовськая

: Іван Літвінович, Віолета Барділовськая Важка атлетика : Сюзанна Валодзька, Євген Тіханцов

: Сюзанна Валодзька, Євген Тіханцов Боротьба : Абубакар Хаслаханов

: Абубакар Хаслаханов Тхеквондо : Георгій Гурциєв

: Георгій Гурциєв Академічне веслування : Явген Залатой, Таццяна Клімович

: Явген Залатой, Таццяна Клімович Плавання : Ілья Шиманович, Настасся Шкурдай, Аліна Змушко

: Ілья Шиманович, Настасся Шкурдай, Аліна Змушко Стрільба : Дар'я Чуприс, Аляксандра Пятрова

: Дар'я Чуприс, Аляксандра Пятрова Веслування на байдарках і каное: Владіслав Кравец, Юлія Трушкіна

Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

Раніше ми повідомили про аналогічний список щодо росіян, які виступатимуть на Олімпіаді-2024.

Напередодні стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпіаді-2024. Раніше Національний олімпійський комітет звернувся до МОК щодо допуску росіян на Олімпійські ігри.