МОК визначився із переліком білорусів, які будуть виступати на Олімпіаді-2024
Міжнародний олімпійський комітет опублікував список білоруських спортсменів які виступатимуть на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Про це йдеться на офіційному сайті.
Допуск отримали 16 спортсменів у різних видах спорту:
- Велоспорт: Анна Церах
- Стрибки на батуті: Іван Літвінович, Віолета Барділовськая
- Важка атлетика: Сюзанна Валодзька, Євген Тіханцов
- Боротьба: Абубакар Хаслаханов
- Тхеквондо: Георгій Гурциєв
- Академічне веслування: Явген Залатой, Таццяна Клімович
- Плавання: Ілья Шиманович, Настасся Шкурдай, Аліна Змушко
- Стрільба: Дар'я Чуприс, Аляксандра Пятрова
- Веслування на байдарках і каное: Владіслав Кравец, Юлія Трушкіна
Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня.
Раніше ми повідомили про аналогічний список щодо росіян, які виступатимуть на Олімпіаді-2024.
Напередодні стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпіаді-2024. Раніше Національний олімпійський комітет звернувся до МОК щодо допуску росіян на Олімпійські ігри.