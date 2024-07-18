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МОК визначився із переліком білорусів, які будуть виступати на Олімпіаді-2024

Владислав Уткін — 18 липня, 15:26
МОК визначився із переліком білорусів, які будуть виступати на Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список білоруських спортсменів які виступатимуть на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Допуск отримали 16 спортсменів у різних видах спорту:

  • Велоспорт: Анна Церах
  • Стрибки на батуті: Іван Літвінович, Віолета Барділовськая
  • Важка атлетика: Сюзанна Валодзька, Євген Тіханцов
  • Боротьба: Абубакар Хаслаханов
  • Тхеквондо: Георгій Гурциєв
  • Академічне веслування: Явген Залатой, Таццяна Клімович
  • Плавання: Ілья Шиманович, Настасся Шкурдай, Аліна Змушко
  • Стрільба: Дар'я Чуприс, Аляксандра Пятрова
  • Веслування на байдарках і каное: Владіслав Кравец, Юлія Трушкіна

Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

Раніше ми повідомили про аналогічний список щодо росіян, які виступатимуть на Олімпіаді-2024.

Напередодні стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпіаді-2024. Раніше Національний олімпійський комітет звернувся до МОК щодо допуску росіян на Олімпійські ігри.

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МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

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