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МОК опублікував список росіян які виступатимуть на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 18 липня, 11:10
МОК опублікував список росіян які виступатимуть на Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список російських спортсменів які виступатимуть на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Допуск отримали 15 спортсменів у різних видах спорту.

Велоспорт: Тамара Дронова, Альона Іванченко, Гліб Сиріца.

Веслування на каное: Олексій Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.

Плавання: Євгеній Сомов.

Стрибки на батуті: Анжела Бладцева.

Теніс: Даніл Медведєв, Олена Весніна, Роман Сафіуллін, Катерина Олександрова, Мірра Андрєєва, Павло Котов, Діана Шнайдер.

Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

Напередодні стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпіаді-2024. Раніше Національний олімпійський комітет звернувся до МОК щодо допуску росіян на Олімпійські ігри.

Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри-2024

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