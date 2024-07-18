МОК опублікував список росіян які виступатимуть на Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список російських спортсменів які виступатимуть на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Допуск отримали 15 спортсменів у різних видах спорту.

Велоспорт: Тамара Дронова, Альона Іванченко, Гліб Сиріца.

Веслування на каное: Олексій Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.

Плавання: Євгеній Сомов.

Стрибки на батуті: Анжела Бладцева.

Теніс: Даніл Медведєв, Олена Весніна, Роман Сафіуллін, Катерина Олександрова, Мірра Андрєєва, Павло Котов, Діана Шнайдер.

Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

Напередодні стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпіаді-2024. Раніше Національний олімпійський комітет звернувся до МОК щодо допуску росіян на Олімпійські ігри.