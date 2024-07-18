МОК опублікував список росіян які виступатимуть на Олімпіаді-2024
Міжнародний олімпійський комітет опублікував список російських спортсменів які виступатимуть на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Про це йдеться на офіційному сайті.
Допуск отримали 15 спортсменів у різних видах спорту.
Велоспорт: Тамара Дронова, Альона Іванченко, Гліб Сиріца.
Веслування на каное: Олексій Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.
Плавання: Євгеній Сомов.
Стрибки на батуті: Анжела Бладцева.
Теніс: Даніл Медведєв, Олена Весніна, Роман Сафіуллін, Катерина Олександрова, Мірра Андрєєва, Павло Котов, Діана Шнайдер.
Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня.
Напередодні стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпіаді-2024. Раніше Національний олімпійський комітет звернувся до МОК щодо допуску росіян на Олімпійські ігри.