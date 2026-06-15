Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон ММА

Топурія вперше прокоментував поразку від Гейджі

Олександр Булава — 15 червня 2026, 22:25
Топурія вперше прокоментував поразку від Гейджі
Інсграм/iliatopuria

Ексчемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія відреагував на поразку від Джастіна Гейджі у межах турніру UFC Freedom 250 у Білому домі.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Джастіне, вітаю. Ти казав, що залишиш слід на моєму обличчі... і ти це зробив. Ти позбавив мене зору в правому оці вже в першому раунді, а до кінця другого – і в лівому теж. Ніяких виправдань. У мене був один з найкращих тренувальних таборів у житті. Я вийшов гострим, готовим і зарядженим. Це була твоя ніч. Така природа цієї гри. Слава і біль йдуть пліч-о-пліч. Я відновлюся, відпочину і повернуся сильнішим, розумнішим, а також набагато небезпечнішим.

Повір, ця історія між нами ще далеко не закінчена. У нас буде реванш", – написав Топурія.

Нагадаємо, одразу після поєдинку бійця доставили каретою швидкої допомоги до найближчої лікарні у Вашингтоні.

Зазначимо, що перед початком івенту Топурія встиг зустрітися з українським боксером Олександром Усиком, зробивши із ним спільне фото.

Ілія Топурія

Ілія Топурія

Топурію госпіталізували після побиття на шоу UFC в Білому домі
Ліллія – справжній боягуз: Джейк Пол розніс Топурію після першої поразки в кар'єрі
Завоював омріяний титул на очах у Трампа: Гейджі здолав Топурію на UFC Freedom 250 у Білому домі
Усик зустрівся із головною зіркою UFC перед історичним боєм у Білому домі
Може досягти успіху: Топурія – про шанси Усика в UFC

Останні новини