Топурія вперше прокоментував поразку від Гейджі

Ексчемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія відреагував на поразку від Джастіна Гейджі у межах турніру UFC Freedom 250 у Білому домі.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Джастіне, вітаю. Ти казав, що залишиш слід на моєму обличчі... і ти це зробив. Ти позбавив мене зору в правому оці вже в першому раунді, а до кінця другого – і в лівому теж. Ніяких виправдань. У мене був один з найкращих тренувальних таборів у житті. Я вийшов гострим, готовим і зарядженим. Це була твоя ніч. Така природа цієї гри. Слава і біль йдуть пліч-о-пліч. Я відновлюся, відпочину і повернуся сильнішим, розумнішим, а також набагато небезпечнішим.

Повір, ця історія між нами ще далеко не закінчена. У нас буде реванш", – написав Топурія.