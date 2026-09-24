Берлін відмовився від проведення Олімпіади

Берлін ухвалив рішення не боротися за право проведення літніх Олімпійських ігор 2036, 2040 або 2044 року.

Про це повідомляє Yahoo.

Німеччина планує поборотися за проведення літньої Олімпіади. За право представляти країну в боротьбі за проведення Ігор змагалися три міста: Берлін, Мюнхен і Кельн.

Після перемоги Лівої партії на недавніх місцевих виборах шанси столиці Німеччини стали мінімальними. У підсумку Сенат Берліна вирішив відмовився від подальшої боротьби.

Окрім німецької заявки від Мюнхена або Кельна, на проведення Олімпіади-2036 також претендують Катар, Ахмедаббад (Індія), Стамбул (Туреччина), Нусантара (Індонезія) та Сантьяго (Чилі).

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав ідею проведення Олімпіади-2036 у Берліні попри історичні паралелі з Іграми-1936, які Адольф Гітлер використав для пропаганди нацизму.