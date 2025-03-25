🥇 Жіноча збірна України з флаг-футболу виграла міжнародний турнір у Братиславі

Жіноча збірна України з флаг-футболу стала тріумфаторкою турніру Future Bowl 2025, який проходив у Братиславі.

Про це повідомляє ULAF (Українська Ліга Американського Футболу).

Українки провели 5 поєдинків – здобули 5 розгромних перемог.

Найбільший опір "синьо-жовтим" чинили команди Брно Амазонс (7:33) та Відень Найтс (12:39). Також очки проти збірної України зумів набрати колектив Брно Вулвз – 33:2.

Українки "в суху" розгромили Істрополіс Інвінсіблс (41:0) та Відень Дарк Енджелс (44:0).

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Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, де замість жорстких зіткнень і захоплень гравці зривають спеціальні прапорці (флаги), прикріплені до поясу суперника. Буває що прапорці бувають і на інших частинах тіла. Грають 5 на 5 або 7 на 7.

Флаг-футбол дебютує на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, українка Аліна Бушма стала переможницею турніру St James Open 2025 зі сквошу. Цей вид спорту також буде на ОІ-2028.