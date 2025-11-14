Українська правда
18-річна онука Трампа розповіла, яку пораду їй дав дідусь і Тайгер Вудс перед дебютом у професійному турнірі

Руслан Травкін — 14 листопада 2025, 02:07
Дональд і Кай Трамп
Онука Дональда Трампа, Кай Трамп, розповіла, що отримала від дідуся кілька порад перед стартом турніру The Annika з гольфу у Флориді в рамках туру LPGA (Ladies Professional Golf Association).

Її слова цитує BBC.

"Він досить хороший гравець. Я не можу багато сказати, але у нас бувають напружені матчі.

Мій дідусь сказав мені просто вийти на поле і отримувати задоволення.

Для мене він просто звичайний дідусь. Він не приїде цього вікенду. Зараз він керує світом (дійсно, BBC вказує цитату "He's running the world right now" – прим.), тому трохи зайнятий", – сказала Кай.

Вона є дочкою Ванесси Трамп, колишньої дружини Дональда Трампа-молодшого. Наразі вона перебуває в стосунках із Тайгером Вудсом. Він також дав їй кілька порад.

"Він найкращий гольфіст у світі. А як людина він ще кращий. Він порадив мені виходити на поле, отримувати задоволення і плисти за течією", – додала гольфістка.

Кай має аматорський статус. Цього року вона взяла участь лише у трьох турнірах і посідає 461 місце в рейтингу Американської асоціації юніорського гольфу.

Отримати право грати на такому престижному турнірі їй надали спонсори.

LPGA заявила, що "широка аудиторія та охоплення Кай Трамп допомагають познайомити з гольфом нову аудиторію, особливо серед молодих уболівальників".

Кай Трамп має понад шість мільйонів підписників у соціальних мережах.

