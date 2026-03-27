Легендарний гольфіст Вудс потрапив в аварію у Флориді

Американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в штаті Флорида.

Аварія сталася за участю двох транспортних засобів, один з яких перекинувся. Повідомляється, що одна людина перебуває у стабільному стані, а інша відмовилася від госпіталізації.

Рятувальники зазначили, що обійшлося без травм. Деталі щодо причин аварії та стану Вудса наразі невідомі.

Нагадаємо, це вже не перший такий випадок у житті зіркового гольфіста. У лютому 2021 року Тайгер Вудс потрапив у аварію поблизу Лос-Анджелеса, коли його машина вилетіла з дороги та перекинулася.

Тоді спортсмена доставили в лікарню з численними переломами ніг, а рятувальникам довелося застосовувати спеціальні інструменти, щоб витягнути його з автомобіля.

Зауважимо, що Тайгер Вудс є одним із найуспішніших гольфістів в історії. Загалом у його активі 82 перемоги на турнірах PGA Tour, що є рекордом за всю історію. Протягом кар'єри американець здобув 15 перемог на мейджорах. Також він 11 разів визнавався гравцем року PGA, що теж є рекордом.

Також Вудс має медаль Свободи, яку йому у 2019 році вручив президент США Дональд Трамп.