Онука Трампа отримала запрошення зіграти на престижному турнірі з гольфу

Онука президента США Дональда Трампа, Кай, отримала спеціальне запрошення зіграти в турнірі з гольфу у Флориді в рамках туру LPGA (Ladies Professional Golf Association).

Про це повідомили організатори. Деталі наводить BBC.

18-річна спортсменка отримала дозвіл від спонсора на участь у турнірі The Annika, призовий фонд якого становить 3,25 мільйона доларів. Турнір відбудеться в гольф-клубі Pelican у Беллейрі, штат Флорида, з 13 по 16 листопада.

"Я мріяла змагатися з найкращими гравцями світу в LPGA Tour. Цей захід буде неймовірним досвідом. Я з нетерпінням чекаю зустрічі та змагання з багатьма своїми кумирами та наставниками в гольфі", – заявила Кай Трамп.

University of Miami commit Kai Trump will make LPGA Tour debut @theANNIKAlpga as a sponsor invite.



MORE ⬇️ https://t.co/BOolhQXd61 pic.twitter.com/fUxqELmMHd — LPGA (@LPGA) October 28, 2025

Вона є старшою дочкою Дональда Трампа-молодшого та зобов'язалася грати в гольф в Університеті Маямі у 2026 році.

На турнірі зіграють зірки жіночого гольфу: Неллі Корда (чинна чемпіонка The Annika), Чарлі Халл, Лексі Томпсон, Лілія Ву.

LPGA заявила, що "широка аудиторія та охоплення Кай Трамп допомагають познайомити з гольфом нову аудиторію, особливо серед молодих уболівальників".

Кай Трамп має понад шість мільйонів підписників у соціальних мережах. Нещодавно Дональд Трамп поділився відео спільної гри з нею.

Нещодавно найвідоміший гольфіст світу Тайгер Вудс підтвердив стосунки з Ванессою Трамп, колишньою невісткою президента США, мамою Кай.