Онука Трампа отримала запрошення зіграти на престижному турнірі з гольфу
Онука президента США Дональда Трампа, Кай, отримала спеціальне запрошення зіграти в турнірі з гольфу у Флориді в рамках туру LPGA (Ladies Professional Golf Association).
Про це повідомили організатори. Деталі наводить BBC.
18-річна спортсменка отримала дозвіл від спонсора на участь у турнірі The Annika, призовий фонд якого становить 3,25 мільйона доларів. Турнір відбудеться в гольф-клубі Pelican у Беллейрі, штат Флорида, з 13 по 16 листопада.
"Я мріяла змагатися з найкращими гравцями світу в LPGA Tour. Цей захід буде неймовірним досвідом. Я з нетерпінням чекаю зустрічі та змагання з багатьма своїми кумирами та наставниками в гольфі", – заявила Кай Трамп.
Вона є старшою дочкою Дональда Трампа-молодшого та зобов'язалася грати в гольф в Університеті Маямі у 2026 році.
На турнірі зіграють зірки жіночого гольфу: Неллі Корда (чинна чемпіонка The Annika), Чарлі Халл, Лексі Томпсон, Лілія Ву.
LPGA заявила, що "широка аудиторія та охоплення Кай Трамп допомагають познайомити з гольфом нову аудиторію, особливо серед молодих уболівальників".
Кай Трамп має понад шість мільйонів підписників у соціальних мережах. Нещодавно Дональд Трамп поділився відео спільної гри з нею.
Нещодавно найвідоміший гольфіст світу Тайгер Вудс підтвердив стосунки з Ванессою Трамп, колишньою невісткою президента США, мамою Кай.