Перший з часів Вудса: Макілрой виграв Мастерс та зібрав кар'єрний Grand Slam

Північноірландець Рорі Макілрой здобув перемогу у фінальному раунді 89 чемпіонату Мастерс, що відбувся в Національному гольф-клубі "Аугуста" в однойменному місті штату Джорджія, США.

У недільних іграх плейоф Макілрой наніс 73 удари (6 берді, 3 богі, 2 дабл-богі) та випередив англійця Джастіна Роуза внаслідок берді на першій лунці перегравання.

Берді: Якщо гравець витратив на проходження лунки на один удар менше, ніж пар, то говорять, що він зіграв берді (пташку).

Пар: Заздалегідь визначена кількість ударів, яка має знадобитися досвідченому гравцеві в гольф, щоб завершити лунку, раунд або турнір

Богі: Кількість ударів на одній лунці на одну більшу, ніж пар, дабл-богі – на два більше.

Capturing the grand slam on the grandest stage!



Rory McIlroy has won the Masters 🏆



pic.twitter.com/dIHYCa9giQ — PGA TOUR (@PGATOUR) April 13, 2025

Завдяки цій перемозі Рорі Макілрой завоював не лише Мастерс, що став для нього першою перемогою на турнірі такого калібру за 10 років, а й став шостим в історії гольфістом, який здобув Grand Slam.

Grand Slam у гольфі здобувається після перемоги на чотирьох мейджорах: турніру Masters, Чемпіонату PGA, Відкритого чемпіонату США та Відкритого чемпіонату Британії.

Зауважимо, що північноірландський гольфіст тріумфував на турнірі Мастерс лише з 17 разу. Рорі Макілрой шостим в історії володарем Grand Slam.

Раніше це досягнення підкорили лише Тайгер Вудс (2000), Джек Ніклас (1966), Гарі Плеєр (1965), Бен Хоган (1953), Джин Саразен (1935). Зауважимо, що Макілрой став першим європейцем у списку легенд, що завоювати титул Grand Slam.

Напередодні ми повідомляли, що північноірландець став другим після Тайгера Вудса гольфістом, який заробив понад 100 млн доларів завдяки своїм виступам у PGA Tour.