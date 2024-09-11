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У Франції поліція запобігла трьом спробам терактів

Олександр Булава — 11 вересня, 18:10
У Франції поліція запобігла трьом спробам терактів

Французьким правоохоронцям вдалося зірвати три спроби терактів під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Теракти готували у Парижі та інших містах. Зокрема зловмисники планували атакувати "ізраїльські установи або представників Ізраїлю" під час Ігор.

За підозрою в причетності до трьох спроб терактів під час ОІ заарештували п'ять людей. Серед затриманих є неповнолітній. Їм висунуті різні звинувачення, наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі.

За інформацією джерела, затримані керувались у своїх діях насамперед джихадистськими мотивами.

Нагадаємо, за підсумками Ігор в Парижі українські спортсмени здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових. Золоті нагороди вибороли Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Олександр Хижняк у боксі, та команда фехтувальниць на шаблі, у складі якої виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

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